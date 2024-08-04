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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامى محمد الليثى، على أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أبلغ محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، بتطورات أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعد توترت العلاقة بين الطرفين، خلال الأيام الماضية بشكل واضح.



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " نقل بيبو للخطيب حالة الغضب العارمة التي تنتاب كولر من تقاعس كهربا عن خوض التدريبات بجدية خلال الفترة الأخيرة".

خالد بيبو يخطر الخطيب بتطورات أزمة كهربا..و15 دقيقة تفجر غضب كولر



وتابع: "كما أن اللاعب يشعر بحالة من الغضب نتيجة عدم مشاركته في المباريات الأخيرة وتأكيده الدائم _ أي كهربا_ بأن كولر لا يُجيد التعامل معه ولا يمنحه الفرصة الكافية ".

وخرج كهربا من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء اليوم،الأحد، في الدوري الممتاز بسبب رفض اللاعب المشاركة في تدريبات الفريق أمس وأمس الأول بدعوى الإصابة.



وأردف: " أنتقد كولر تأخر كهربا في النزول لأرض الملعب لخوض عمليات الإحماء التي سبقت مباراة البنك الأهلي الأخيرة، حيث تأخر اللاعب ما يقرب من 15 دقيقة عن خوض عمليات الأحماء الأمر الذي أثار غضب المدرب السويسري قبل إنطلاق المباراة، وأشتكى كولر لمعاونيه تصرف اللاعب ".



واختتم: " زادت الأمور تعقيدًا بعدما إدعى اللاعب إصابته ليغيب عن مران الفريق الجماعي يومي الجمعة والسبت الماضية ثم يرد عليه كولر باستبعاده من قائمة مباراة المقاولون العرب الليلة وعلاقة كولر مع كهربا باتت تُشير إلى أن أيام اللاعب في الأهلي معدودة وسيرحل إلى الخارج قريبًا ".

