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أحمد جودة - القاهرة - صرح المهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بأن مجلس الإدارة برئاسـة المهندس وليد خليل يولي أهميـة كبرى لتدعيمات الفريق هذا الموسم.

وأكد أن غزل المحلة بصدد التعاقد مع 5 لاعبيـن من الدوري الممتـاز وبدأ بالفعل التعاقد مع أولى صفقات الممتاز ولكنه ينتظر انتهاء الدوري للاستقرار على باقي الأسماء بشكل نهائي.

غزل المحلة ينتظر انتهاء الدوري للاستقرار على باقي صفقات الممتاز

وأضاف خليل أن الجهاز الفني وإدارة التخطيط والتعاقدات لديها في كل مركز أكثر من اسم مرشح للانضمام للفريق المحلاوي.

وشدد، على أن مجلس الإدارة لن يدخر جهدا في سبيل تدعيم الفريق بأفضل العناصر من أجل تحقيق مركز يليق بتاريخ غزل المحلة الكبير في الدوري الممتـاز.

