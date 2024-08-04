أول تعليق من كريم هنداوي بعد فوز مصر على الأرجنتين في ختام مجموعات اليد

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب كريم هنداوي، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، عن سعادته الكبيرة بعد فوز منتخب الفراعنة على منتخب الأرجنتين بنتيجة 34-27، والذي ضمن لهم التأهل إلى دور الثمانية في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في باريس.

أول تعليق من كريم هنداوي بعد فوز مصر على الأرجنتين

وفي تصريحات رسمية بعد المباراة، قال حارس مرمى الفراعنة: "الحمد لله على الأداء والنتيجة، وإن شاء الله سنواصل تقديم العروض الجيدة في الأولمبياد ونقترب خطوة نحو تحقيق ميدالية أولمبية لإسعاد الشعب المصري الذي يدعم منتخب اليد بكل قوة."

كما وجه كريم هنداوي الشكر لبعثة المنتخب والجالية المصرية في فرنسا على دعمهم الكبير خلال البطولة، مشددًا على أن منتخب اليد قد تعهد بمواصلة الأداء القوي والرجولي لتحقيق الهدف المنشود والتتويج بميدالية أولمبية.

واختتم هنداوي تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر مستعد لدور الثمانية، وسيلعب بكل قوته للفوز مهما كانت صعوبة المنافسين.