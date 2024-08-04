نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. توني كروس أفضل لاعب ألماني في 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُوج توني كروس بجائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2024، رغم إعلانه اعتزال كرة القدم بعد انتهاء مشوار المنتخب الألماني في بطولة يورو 2024. كروس، الذي حقق الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في الموسم الماضي، أعلن أنه سيعتزل بعد انتهاء البطولة الأوروبية.

توني كروس أفضل لاعب ألماني في 2024

رغم تألقه، لم يتمكن كروس من التتويج بلقب يورو 2024 مع ألمانيا، حيث خرج المنتخب من ربع النهائي أمام إسبانيا، وهي البطولة الوحيدة التي لم يتمكن من الفوز بها خلال مسيرته.

اليوم، أعلنت نقابة الصحفيين الرياضيين في ألمانيا عن جائزة لاعب العام في الدوري الألماني ومنتخب ألمانيا، حيث حصل توني كروس على الجائزة بعد تصويت.

تنافس على الجائزة عدد من اللاعبين، بينهم ألمان يلعبون داخل وخارج البوندسليجا. وتم اختيار توني كروس كأفضل لاعب ألماني لعام 2024، بعد أن حصل على 285 صوتًا، متفوقًا على فلوريان فيرتز، نجم ليفركوزن، الذي حصل على 246 صوتًا، والسويسري جرانيت تشاكا الذي نال 66 صوتًا.