نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسيمين يحسم موقفه من عرض تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية إيطالية الضوء على موقف النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي من الإنضمام إلى تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.

أوسيمين غير متحمس للانتقال إلى باريس سان جيرمان

أوضحت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن أوسيمين البالغ من العمر 25 عامًا ارتبط بالإنضمام إلى باريس سان جيرمان في فترة الميركاتو الصيفي، حيث ينتهي عقده مع النادي الإيطالي في صيف عام 2026.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن أوسيمين غير متحمس لفكرة الانضمام إلى صفوف تشيلسي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأنه تم استبعاد أوسيمين من جميع مباريات نابولي الودية استعدادًا للموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن أوسيمين كان قد خاض 32 مباراة مع نابولي في جميع البطولات في الموسم الماضي، حيث سجل 17 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن أوسيمين كان قد انضم إلى نابولي من ليل الفرنسي مقابل 77.50 مليون يورو خلال صيف عام 2020.