نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإصابة تبعد نجم المنتخب الأولمبي عن مباراة فرنسا وتحديد بديله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة أحد نجوم المنتخب الأولمبي قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس”.

استبعاد أحمد عيد وضم حمدي لقائمة مصر أمام فرنسا

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري الأولمبي، استبعاد اللاعب أحمد عيد من قائمة مباراة فرنسا وتواجد محمد حمدي بدلًا منه.

وجاء ذلك بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها أحمد عيد بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب، إصابته بمزق في العضلة الخلفية، وسيبدأ اللاعب برنامجًا تأهيليًا تحت إشراف الجهاز الطبي.

وتعرض أحمد عيد، للإصابة خلال مشاركته في مباراة مصر وباراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس، مساء يوم غدٍ الإثنين.