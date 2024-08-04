نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عرض رسمي من كبير الدوري الفرنسي لضم نجم منتخب مصر الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كان للاعبو منتخب مصر الأوليمبى ظهور مميز، حيث جذب إليهم أنظار المتابعين فى كل العالم، أثناء مشاركتهم في أولمبياد باريس 2024، وخاصة الأندية الأوروبية.

صراع أوروبي لضم إبراهيم عادل

أبرز تلك الأسماء التى جذبت أنظار الأندية الأوروبية إبراهيم عادل، جناح بيراميدز قائد منتخب مصر الأوليمبى، والذى يشارك فى الأوليمبياد للمرة الثانية فى مسيرته، وظهر بأداء مميز ولافت فى باريس، وخاصة في مباراة إسبانيا بتسجيل ثنائية.

وأكدت قناة "أون تايم سبورتس"، وصول عرض من نادي ليون الفرنسي لضم اللاعب في الموسم المقبل، وذلك من أجل الاستفادة من خدماته بعد تألقه المتميز.

وأضافت: "هناك اهتمامًا من أندية فرنسية وخاصة فريق ليون، بضم اللاعب صاحب الـ23 عامًا كما أنه لا صحة لتجدد مفاوضات ناديي ميتيلاند ونورشيلاند من الدنمارك لضم اللاعب".

وحجز المنتخب المصري الأولمبي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد الفوز على باراغواي في ربع النهائي ليبلغ المربع الذهبي منذ غياب دام 60 عامًا.

ويلتقي منتخب مصر ضد فرنسا غدًا الاثنين في نصف نهائي أولمبياد باريس، من أجل البحث عن ميدالية أولمبية غائبة عن تاريخ كرة القدم المصرية، لتكون لأول مرة حصول الفراعنة عليها.