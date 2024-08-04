نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يعقد اجتماعه الأول مع فريق الأمل بعد تشكيله رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اجتمع اليـوم كل من الكابتن وائل شكر - نائب المدير التنفيذي للنـادي والكابتن وائل حبيب مدير إدارة التخطيط والتعاقدات والكابتن محمد جنيدي - رئيس قطاع الناشئين والكابتن طارق الجميل - نائب رئيس القطاع مع فريق الأمل بقيـادة الكابتن عبد الرحمن فهمي للمرة الأولى بعد تشكيله رسميًا.



وناقش الحضور سبل دعم الفريق وإعداده بالشكل اللائق من أجل الاستفادة الكاملة من التجربـة، وإمداد الفريق الأول بأفضل العناصر المميزة من داخل القطاع.



وجاء تشكيل فريق الأمل بقرار من مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسـة المهندس وليد خليل من أجل الاستفادة بفريق 2003 وعناصره المميزة واعدادهم بشكل جيد لدعم الفريق الأول.



وأكد الكابتن عبد الرحمن فهمي أن التشكيل الحالي للفريق ليس التشكيل النهائي وأن أي لاعب مميز داخل القطاع سيتم ضمه للفريق مطالبًا لاعبي القطاع ببذل أقصى ما لديهم من أجل الالتحاق بالفريق.



وأضاف الكابتن وائل شكـر أن مجلس الإدارة وجـه بدعم الفريق دعمًا كاملًا من حيث الأطقم الرياضيـة والمعسكرات والمباريات الوديـة مؤكدًا أن غزل المحلة يركز خلال الفترة الحالية على دعم جميع أبنائه من لاعبين ومدربين.