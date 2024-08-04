نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركلات الترجيح.. فيينورد يهزم آيندهوفن ويتوج بكأس السوبر الهولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيينورد بكأس السوبر الهولندي بعد الفوز أمام آيندهوفن بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "فيليبس".

أحداث مباراة آيندهوفن وفيينورد في كأس السوبر الهولندي

افتتح نوا لانج أول أهداف اللقاء لصالح آيندهوفن في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من باكايوكو إلى زميله لانج الذي استقبلها بتسديدة يسارية مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن سانتياجو خيمينيز من تسجيل هدف التعادل لصالح فيينورد في الدقيقة 29، عن طريق ركلة جزاء، نفذها خيمينيز بتسديدة قوية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف بارت نيوكوب الهدف الثاني لصالح فيينورد في الدقيقة 34، بعد تمريرة من خيمينيز إلى نيوكوب الذي سدد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز لوك دي يونج الهدف الثاني والتعادل لصالح آيندهوفن في الدقيقة 48، بعد عرضية أرضية من تيلمان من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها يونج بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.

واستطاع سانتياجو خيمينيز أن يسجل الهدف الثالث لصالح فيينورد في الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء، نفذها خيمينيز بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل جوس تيل الهدف الثالث لصالح آيندهوفن في الدقيقة 65، بعد تسديدة يسارية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح أنتوني ميلامبو في تسجيل الهدف الرابع لصالح فيينورد في الدقيقة 72، بعد تمريرة من أويدا إلى ميلامبو الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 80 من عمر اللقاء، سجل لوك دي يونج الهدف الرابع والتعادل لصالح آيندهوفن عن طريق ركلة جزاء، نفذه اي يونج بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.