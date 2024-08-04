نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. فياريال يتعاقد مع نيكولاس بيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن فياريال الإسباني عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الجناح الإيفواري الدولي نيكولاس بيبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025.

ووقع الجناح الإيفواري علي عقود انتقاله إلي فياريال الإسباني حتي يونيو 2026، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

فياريال الإسباني يضم نيكولاس بيبي

وانتقل الإيفواري نيكولاس بيبي إلي صفوف الفريق الإسباني في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع فريق طرابزون التركي.

وشارك بيبي البالغ من العمر 29 عام، مع فريقه السابق "طرابزون" الموسم الماضي في 23 مباراة، أحرز خلالهم 6 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.