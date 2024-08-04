نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يسقط أمام غرناطة بهدف نظيف وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الهزيمة من فريق غرناطة الإسباني بهدف نظيف وديا في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد لا لينيا دي لا كونسيبسون ضمن معسكرهم التحضيري للموسم الجديد.

ملخص مباراة النصر وغرناطة

وبدأت أحداث مباراة النصر وغرناطة برتم هادئ نسبيا وكانت هناك قوة كبيرة من غرناطة وسجل بوي الهدف الأول في الدقيقة 45 وحاول النصر التعادل لكنه لم ينجح في ذلك لتألق حارس ودفاع غرناطة في التصدي لمحاولاته.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لهم ولكن أهدرها البرازيلي اندرسون تاليسكا في الدقيقة 54 وكان غرناطة قريب من الهدف الثاني ولكن انتهت المباراة 1/0.