نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وسام أبو علي يسجل "الهاتريك" ويضع ثالث أهداف الأهلي في شباك المقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسام أبو علي، من إحراز هدف المارد الأحمر الثالث في شباك المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

هاتريك وسام أبو علي الثالث في شباك المقاولون

وجاء هدف وسام أبو علي رقم 16منذ انضمامه للنادي الأهلي، في الدقيقة الرابعة عشر، بعد تمريرة مساعدة من زميله حسين الشحات لتسكن الشباك.

وسجل وسام أبو على الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك المقاولون العرب، مع الدقيقة الرابعة والثلاثون من عمر الشوط الأول.

واستطاع وسام أبو علي أن يسجل هاتريك في شباك المقاولون العرب، بعد أن أحرز الهدف الثالث مع الدقيقة 65، بعد تمريرة ممتازة من مروان عطية.

ودخل الأهلي مباراة المقاولون العرب بتشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي.