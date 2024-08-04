نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الأهلي يتعرض لإصابة قوية أمام المقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال مباراة فريقه اليوم أمام المقاولون العرب.

إصابة أكرم توفيق أمام المقاولون

لم يتمكن أكرم توفيق من استكمال اللقاء ليغادر الملعب في الدقيقة 89 ويدفع السويسري مارسيل كولر بالشباب محمد عبد الله بديلًا له.

ومن المنتظر أن يخضع أكرم توفيق لفحص طبي لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها.

ويتقدم الأهلي حاليًا على المقاولون العرب بأربعة أهداف دون رد في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.