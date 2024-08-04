نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يتقدم بعرض رسمي لضم نجم توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم نادي إيه سي ميلان الإيطالي، بعرض رسمي من أجل التعاقد مع أحد نجوم توتنهام الإنجليزي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ميلان يريد شراء إيمرسون رويال

أشار الصحفي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو إلى نادي ميلان يرغب شراء عقد إيمرسون رويال لاعب توتنهام.

وأضاف رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي إن نادي ميلان يعرض على توتنهام 15 مليون يورو بجانب إضافات لشراء إيمرسون رويال.

وأكد إن المفاوضات بين ميلان وتوتنهام في مراحلها النهائية، وسيتم العمل على إنجازها في الأيام المقبلة.

ولفت إلى إن نادي توتنهام بدأ في استكشاف خيارات جديدة لتدعيم مركز الظهير الأيمن، هذا الأسبوع.