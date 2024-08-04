نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعليق مثير من كولر بعد فوز الأهلي أمام المقاولون العرب بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على فوز فريقه أمام المقاولون العرب برباعية نظيفة في الدوري الممتاز.



كولر قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"تحكمنا في المباراة ونجحنا في تسجيل الأهداف وهذا ما فقدناه في المباراة الماضية".



وأضاف:" أتحدث مع الشناوي قبلها لأنه لاعب كبير واسأله وأبلغني يرغب في الراحة".

وعن سبب استبعاد محمد عبد المنعم هل الاحتراف أما هناك مشكلة؟ قال كولر:"منعم بيقول لديه ألم في كاحل القدم ولا يتدرب منذ ٤ أيام".

وعم عدم مشاركة أفشة قال كولر:"الفريق فاز اليوم ٤ لماذا نسأل عن أفشة".



وأشار:"وسام في البداية كان عنده إصابات بسبب اختلاف الريتم من الدوري الذي أتى منه".

وأكد:"لا زلت أرى أن وسام أبو علي لديه أكثر من ذلك كما أنه لديه هامش كبير التطوير ولديه نقطة الهدوء مع الكرة".

وأشار:"سعيد جدًا بوسام أبو علي أنه يسجل اهداف مهمة لنا ومختلفة بالرأس ولكني متاكد أنه لا يزال لديه أكثر".

وهل وجد ضالته في وسام أبو علي في مركز المهاجم؟ ليرد كولر:" لا زالت أبحث عن مهاجم آخر بالطبع أريد تقوية الفريق هذا الصيف ولا بد أن يكون هناك تدعيم".



وأوضح:"لست سعيدًا حتى الآن بالتعاقدات، ولكني لست مسؤول عن التعاقدات مع الأهلي ولكن آمل أن يكون الفترة المقبلة تدعيمات مع الفريق".