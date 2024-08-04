نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الكرة المصرية السابق: وسام أبوعلي أفضل مهاجم أجنبي جاء إلى مصر منذ 50 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الأهلي هو أفضل لاعب في الدوري الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه لم يسبق أن شاهد مهاجم يسجل من "نصف فرصة"، كما يقود بأداء الواجبات الدفاعية والضغط على الخصم، ويجيد المراوغة والتسديد من الخارج.

وقال برنامج عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "وسام أبوعلي سجل الهدف الأول بعدما تسلم الكرة وظهره للمرمى، وقد نطلق على هذا الدوري "دوري وسام أبوعلي" بعدما تألق بشكل واضح، فهو لاعب فذ وسوبر جدًا وصغير السن وتأقلم مع اللاعبين.. لم يأتي مهاجم إلى مصر طوال 50 عامًا مثل وسام".

وأضاف: "فلافيو عندما جاء إلى مصر احتاج وقت طويل للتألق والظهور بشكل طيب، وسام ليس هداف الدوري فقط، بل أفضل لاعب في البطولة بأكملها، وأفضل مهاجم أجنبي جاء إلى مصر في الخمسين عامًا الأخيرة.. وعندما يسجل وسام أي هدف تكون هناك حالة سعادة شديدة بين اللاعبين".

وأكمل: "كذلك حسين الشحات من أفضل اللاعبين في صفوف الأهلي خلال الفترة الأخيرة، ومستواه المميز يفرق مع الأهلي وصنع لوسام أبوعلي وزملائه أكثر من هدف، ورضا سليم اليوم قدم أفضل مستوياته وأصبح يؤدي الواجبات الدفاعية والهجومية ومؤثر بدرجة كبيرة في الهجوم مع زملائه، ويحتاج للتركيز في الفرص التي تتاح له أمام المرمى".

وزاد: "إمام عاشور أيضا يقدم مستوى جيد وكان له دور كبير مع الأهلي في الموسم الحالي، وقادر على الاختراق والانطلاق من وسط الملعب ويساند الهجوم ويصنع الأهداف، وسجل 8 اهداف مع الفريق".

وأوضح: "من الصعب مقارنة وسام أبوعلي بأي مهاجم آخر في مصر، وليس مع كهربا، بالتأكيد فرصة الأخير صعبة في اللعب أساسيا".

وبسؤاله عن محمد عبدالمنعم، قال: "الأهلي سوف يتأثر برحيله في ظل كم البطولات التي يشارك فيها الفريق، وكذلك خوض بطولات كبرى مثل كأس العالم للأندية والانتركونتينال ودوري أبطال إفريقيا، في رأيي كان لا بد أن يتم تأجيل مناقشة أي عروض خارجية لبيعه حاليا، ولا بد أن يوافق اللاعب على البقاء، ولا يجب بيعه مهما كانت المغريات.. من الصعب التفريط في أي لاعب أساسي مع خوض مونديال الأندية".

وأكد: "لا بد من تدعيم خط هجوم الأهلي مع وسام أبوعلي، وأي لاعب سيتم التعاقد معه لن يكون أفضل من النجم الفلسطيني، لكن لا بد من وجود رأس حربة آخر خصوصا في ظل كثرة البطولات التي يشارك فيها الأهلي.. وكهربا يعاني من مشكلة كبيرة في الموسم الحالي ومستواه مختلف عن الماضي، وهو ارتكب عدة تصرفات ابعدته عن المشاركة واللعب وفورمته غير جيدة فنيا وبدنيا".

وأتم: "الطبيعي أن المنافس الطبيعي لـ الأهلي، يكون الزمالك ومع ابتعاد الفريق الأبيض لم تكن المنافسة قوية حتى النهاية، ورغم اجتهاد بيراميدز وتقديمه مستوى جيد لكنهم تراجعوا مع أول اختبار قوي وعندما تم وضعهم تحت ضغط الفوز باللقب، وهذه ميزة الأهلي الذي يلعب دائما تحت الضغط".