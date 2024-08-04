نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الأهلي حسم الدوري.. ويركز على تحطيم الأرقام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لاعبي الأهلي قدموا مستوى جيد للغاية أمام المقاولون العرب، وهناك حالة اجتهاد كبيرة من الجميع داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن مسألة حسم الدوري "شكليات" سواء كان بالتتويج اليوم أو عند مواجهة سموحة أو المواجهة التي بعدها.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "فكرة الفوز بالدوري انتهت بالأهلي، وأصبح الفريق يسعى لتحطيم الأرقام القياسية، وكل اللاعبين في حالة فنية رائعة، وكولر دفع بالناشئ محمد عبدالله في شئ نادر الحدوث لأنه لا يدفع كثيرًا بلاعبين صغار السن، لكن واضح أنه لاعب جيد ولمسته مميزة".

وأضاف: "الأهلي لعب مباراة كبيرة وقدم ملحمة جيدة، وهو درس مستفاد لكل المدربين والأندية، لا يوجد حظ ولا صدفة، الأهلي أفضل من كل الفرق الآخرى، شاهدت كل اللاعبين يقدمون مستوى مميز وبروح عالية، ووسام أبوعلي كان يعود للدفاع ثم يقود الهجوم بتحول سريع للغاية".

وأشاد شبانة بمستوى النجم الفلسطيني بـ "وسام أبوعلي" الذي نال إشادة وتقدير من جمهور النادي الأهلي بعد التألق الملفت للأنظار وصدارة هدافي الدوري المصري.