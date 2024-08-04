نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: مواجهة مصر وفرنسا صعبة.. وهذا اللاعب يستحق الاحتراف أوروبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أمير عزمي مجاهد مدافع الزمالك السابق، أن الأمور الاعلانية لا يوجد للاعبين أي دخل بها، موجهًا التحية لجماهير القلعة البيضاء، لكن بعض الامور لا يكون للجمهور علاقة بها وكذلك اللاعبين.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "تحدثت في موضوع حسين الشحات مع الشيبي، وأكدت أنه بشكل شخصي لا يمكن أن أقبل ما فعله ضدي لاعب النادي الأهلي، ولا أقبل فكرة التحريض مطلقًا تحدثت عن موقف معين، وأنا ضد أي لاعب يخرج عن النص وضد الأذى والشتائم، لكن لا بد من تنفيذ الثواب والعقاب".

وأضاف: "العقوبات في اللائحة ضعيفة، نحن نحتاج لائحة قوية لمواجهة الخروج عن النص من اي لاعب أو مدرب، لو كنا طبقنا اللائحة بشكل قوي في قصة حسين الشحات ومحمد الشيبي، كانت الازمة ستنتهي في هذا الوقت".

وأكمل: "العلاقة جيدة بين اللاعبين، وهناك أمور تأخذ أكثر من حجمها في الكرة المصرية، وكلام حمزة علاء مع زيزو شئ جيد، ومسئولي النادي الأهلي واللاعبين يدركون كل الأمور، لكن الكل أصبح يعمل حساب للسوشيال ميديا".

وتابع: "حمزة علاء حارس جيد ومن أصحاب الشخصية المميزة، واتمنى احترافه خارجيًا هو وباقي لاعبي المنتخب المصري الأوليمبي، ونفس الأمر بالنسبة لـ ابراهيم عادل وأسامة فيصل ومحمد شحاتة".

وزاد: "اسامة فيصل مهاجم مميز، ولو تم الاهتمام به سيصبح له مستقبل كبير، وأحمد حسن كوكا لاعب مميز ويجيد اللعب في أكثر من مركز، كل اللاعبين في صفوف المنتخب الاوليمبي من العناصر المميزة، وحسام عبدالمجيد مدافع جيد ومشكلته عدم وجود "دراويش" له على السوشيال ميديا، وهو يمتلك امكانيات جسمانية وقادر على اللعب في أوروبا، وأحمد عيد ظهير أيمن يمتاز بالجراءة".

وأتم: "مباراة مصر وفرنسا في الأولمبياد صعبة، ولا بد أن يتم تضييق المساحات والدفاع بقوة، واللعب بعقلانية شديدة، المنتخب الفرنسي يلعب على أرضه ووسط جماهيره وسيكون عليه ضغوط، ولا بد من اللعب بهدوء، واستغلال زيزو وابراهيم عادل في القيام بالادوار الدفاعية وأتمنى ان يكون النني في حالة فنية جيدة، وهو لاعب كبير ويمتلك خبرات كبيرة".