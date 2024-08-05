نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب أحمد عيد عن لقاء فرنسا بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأكد غياب أحمد عيد ظهير منتخب مصر الأولمبي ولاعب النادي المصري البورسعيدي، عن مباراة نصف النهائي ضد فرنسا اليوم الأثنين بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

أوضح طارق سليمان، طبيب المنتخب، بأن الفحوصات الطبية أكدت إصابة أحمد عيد بتمزق في العضلة الخلفية، مما يجعله غير قادر على المشاركة في المباراة.

وأضاف سليمان أن اللاعب يحتاج إلى فترة راحة وعلاج لتجاوز هذه الإصابة والعودة إلى الملاعب.

من جهته، أشار مارينو بيريز، عضو اتحاد الدومينيكان لكرة القدم، إلى أهمية مباراة نصف النهائي بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أن منتخب مصر لديه فرصة قوية لتحقيق الفوز إذا استعد بشكل جيد من الناحية الفنية.