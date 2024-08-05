نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جمعة يختار الحارس الأفضل في تاريخ إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بـ عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، مشيرا إلى أنه أفضل حارس في تاريخ إفريقيا.

تصريحات وائل جمعة

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية: جيلنا كان قوي ومحترم للغاية، وصنع تاريخ كبير في إفريقيا.

وتابع: عصام الحضري حارس كبير وله اسم عظيم في الكرة المصرية والإفريقية، والحضري هو أفضل حارس في تاريخ إفريقيا.

وأضاف: حققنا إنجاز تاريخي بعد التتويج بـ 3 نسخ متتالية من كأس الأمم الإفريقية وعدم تأهلنا لكأس العالم كان قضاء وقدر، والحمد لله على كل شئ.