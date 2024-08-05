نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من التجربة إلى العالمية.. وسام أبو علي ونقطة انطلاقة مميزة مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استطاع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن يحقق نجاحا باهرًا خلال فترته مع المارد الأحمر.

ونجح وسام في إثبات جدارته مع المارد الأحمر في وقت قصير جدًا، حيث جعل الجميع يعيد النظر في حساباته عندما قالوا أنه لا يليق بإسم النادي الأهلي، بعدما رأو تألقه معه حاليًا.

ووصل وسام أبو علي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من سيريوس السويدي ليؤكد للمارد الأحمر أن مركز الهجوم لا يحتاج إلا للاعب يستحقه.

وكان الأهلي يعاني من عدم تفوق في لاعبيه الذين يتعاقد معهم، إذ أنه أجرى عددًا مختلفا من التدعيمات في هذا المركز ولكن لم يثبت أحد جدارته مثلما فعل وسام.

وبدأ تألق وسام عندما قرر مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر أن يعطيه عدد من الدقائق كبديل للفرنسي أنتوني موديست، ليتفاجأ بالموهبة المتميزة التي انفجرت في الملعب.

وقاد وسام النادي الأهلي إلى الفوز على نادي المقاولون العرب واقترابه من حسم لقب دوري نايل لهذه النسخة بشكل كبير.

وشهدت مباراة الفريق الأحمر ضد المقاولون تسجيل وسام هاتريك في مرمى المقاولون العرب بالدوري المصري، ليرفع رصيده إلى 18 هدفا في 18 مباراة فقط.

يذكر أن العديد من أندية أوروبا أبدت اهتمامها بالتعاقد مع نجم فلسطين خلال الفترة القادمة، ولكن إدارة النادي الأهلي أكدت تمسكها بخدمات اللاعب.