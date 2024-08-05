نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال علام لإدارة الأهلي: انا أجلت لكم ماتشات عشان تعرفوا تاخدوا بطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه قام بتأجيل مباريات للأهلي من أجل المشاركة في البطولات الأفريقية وتحقيق الألقاب وهو ما حدث بالفعل وتوج الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ونجح الأهلي في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب الترجي التونسي.

تصريحات جمال علام

وقال جمال علام في تصريحات تلفزيونية: جاء الوقت لمساندة اتحاد الكرة في هذا التوقيت والموافقة على لعب مباريات كأس مصر من أجل إنهاء الموسم في وقت محدد وبداية الموسم الجديد بشكل منتظم.

وأوضح: كولر هو من طلب في البداية تأجيل المباريات بسبب المشاركة الأفريقية وعندما طلبنا لعب المباريات وضغطها لإنهاء الموسم تفاجأنا من اعتراض كولر.