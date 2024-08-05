نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب المغرب ضد إسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب المغرب الأولمبي لكرة القدم، مع نظيره المنتخب الإسباني، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا في أولمبياد باريس

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب مع نظيره الإسباني، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

ونجح منتخب المغرب في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة أولمبياد مرحبا 2024، عقب تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره أمريكا برباعية نظيفة.

بينما تأهل منتخب إسبانيا إلى هذا الدور عقب تحقيق الفوز على نظيره اليابان بثلاثية نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد إسبانيا في أولمبياد باريس

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة أولمبياد باريس داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة المغرب ضد إسبانيا عبر قناة beIN Sports 1HD