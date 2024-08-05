نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اللي بيحصل في الكرة المصرية "كفتة" ومابيحصلش في جزيرة الموز".. مجدي عبدالغني ينتقد تصريحات عامر حسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد مجدي عبدالغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تصريحات عامر حسين رئيس الاتحاد السكندري لكرة القدم، حول ضغط المباريات وتلاحم المواسم، وأزمة إعلان مواعيد مباريات كأس مصر.



وقال مجدي عبدالغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي: "بحترم الاستاذ جمال علام والحاج عامر حسين وبكن ليهم كل حب وموده ولكن لما تمسك منصب عام لازم تتحمل الانتقاد".



وتابع: "عامر حسين له حق الرد عندي لو حابب ولو عاوز ياخد حقه قانونا مفيش مشكله".



وشدد: "أنا لازم أقول إن اللي بيحصل في الكورة في مصر مش بيحصل في جزيرة الموز وفي فوق 200 دوله في الفيفا".



وأضاف: "الدوله اللي تصنيفها الأخير مش بيحصل فيها اللي بيحصل في الرياضه عندنا في مصر".



وأردف: "الذ حاجه هو طالع يقول لازم نكمل الكأس علشان القيد وبعتنا للكاف يمد القيد يومين طيب لو الكاف موافقش هنلبس في الحيط كده".

واستطرد: "يا راجل بكرا مصر هتلعب الساعة 10 وانت سايب الزمالك يلعب الساعة 9، ونفس الكلام حصل الماتش اللي فات للزمالك قدام الجونة، هو صعب تقدم المباراة للدرجة دي ومش عايزني انتقد!".



واختتم مجدي عبدالغني حديثه قائلًا: "السنه دي كفته وجمال علام مش عارف يدي مواعيد لأندية الدرجة الثانية والثالثة يلعبوا امتى مش هقولك الممتاز، إزاي منتكلمش!".