نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يمهل نجمه فرصة أخيرة للاستمرار في القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أمهلت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، نجم الفريق الأول لكرة القدم فرصة أخيرة، من أجل الموافقة على تجديد عقده، والاستمرار داخل صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يقدم عرض أخير لمحمد عواد

وقال الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نادي الزمالك قدم عرض أخير إلى الحارس الدولي محمد عواد، حتى يتم تجديد عقده قبل نهاية الموسم".

وأضاف:" إدارة نادي الزمالك قدمت عرض إلى محمد عواد حارس مرمى الفريق، بمبلغ مالي قدره 11 مليون جنيه في الموسم ".

واختتم:" مسئولي نادي الزمالك ينتظرون رد محمد عواد على هذا العرض، وفي حال تم رفضه من اللاعب، سيكون خارج القلعة البيضاء بشكل رسمي مع بداية الموسم الجديد ".