نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التشكيلة التي ستواجه إنبي، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبي في الدوري

ويأتي تشكيل الزمالك لتلك المواجهة وفق ما يلي:-

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف روقا–سيف جعفر - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله "نيمار".

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

تنقل فعاليات تلك المواجهة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.