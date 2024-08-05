نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يعود إلى ميريلاند من أجل ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت بعثة فريق برشلونة، الذي فاز بنتيجة 2-1 على ريال مدريد وديا في نيويورك، إلى بالتيمور (ميريلاند)، من أجل الاستعداد لآخر مباراة ودية في الجولة الأمريكية، ضد ميلان الإيطالي.

برشلونة يعود إلى ميريلاند من أجل ميلان

ونشر نادي برشلونة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "ها نحن قد عدنا إلى بالتيمور".

وكان البارسا قد فاز على غريمه ريال مدريد بثنائية النجم الصاعد ب أو فيكتور في نيوجيرسي، وقبلها فاز بركلات الترجيح على مانشستر سيتي 4-1 بعد التعادل 2-2.

ويختتم البارسا، جولته مساء الثلاثاء، بمواجهة ميلان، في ملعب ام اند تي بنك ستاديوم.

ويستعد الفريق الكتالوني للمباراة في منشآت أنابوليس (ميريلاند) كما فعل في الأيام التي سبقت الكلاسيكو.

