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أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم، الاثنين، منافسات السباحة التوقيعية ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في باريس، والتي تستمر حتى 11 أغسطس الجاري.

بمشاركة أفضل 10 دول في العالم.. اليوم انطلاق منافسات السباحة التوقيعية بالأولمبياد

يضم منتخب مصر للسباحة التوقيعية 9 لاعبات، منهن 8 لاعبات أساسيات ولاعبة احتياطية، وهن: نهال سعفان، هانا هيكل، نادين وسام، سندس أحمد، سلمى طارق، مريم أحمد، فريدة عمرو، أمينة أحمد، وملك طوسون.

وتشهد منافسات السباحة التوقيعية مشاركة 10 دول هي: مصر، فرنسا، أستراليا، كندا، المكسيك، إيطاليا، أمريكا، اليابان، إسبانيا، والصين. وتعد هذه المنافسات من بين الأكثر تحديًا على مستوى العالم، حيث تشارك أفضل الدول دون تصفيات، مما يزيد من صعوبة المنافسات.

عقد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد السباحة، اجتماعًا مع منتخب السباحة التوقيعية، حيث سعى لتخفيف توتر اللاعبين والضغط عليهم نتيجة الهجوم الحاد من قبل بعض الجهات على نتائج البعثة المصرية. وطلب إدريس من اللاعبين التركيز الكامل والأداء بجدية، مؤكدًا أهمية تجاوز القلق في ظل المنافسة القوية مع أفضل الدول في العالم.

