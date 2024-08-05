نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدرعية السعودي يُعلن التعاقد مع موسى ماريجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق الكرة الأول بنادي الدرعية المنافس فى دورى الدرجة الثانية التعاقد مع اللاعب المالي موسى ماريجا نجم الشارقة الاماراتي السابق.

الدرعية السعودي يضم موسى ماريجا

وأعلن نادى الدرعية تعاقده رسميا مع ماريجا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من الشارقة الإماراتي وتعد تلك المحطة الثانية للاعب في الملاعب السعودية بعد أن مثل فريق نادي الهلال منذ صيف العام 2021 ورحل عنه الموسم قبل الماضي.

وخلال الموسمين اللذين مثل فيهم نادي الهلال تمكن ماريجا من التتويج مع الهلال بأربعة القاب وهي دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين وكذلك كأس السوبر السعودي وكأس الملك.

ومثل صاحب الـ33 عامًا فريق نادي الهلال في 75 مباراة تمكن خلالهم من المساهمة في 32 هدفًا قبل رحيله لصفوف نادي الشارقة الاماراتي.