نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس.. جدول الميداليات حتى الأحد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
في ما يأتي جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس بعد منافسات الأحد:
أولمبياد باريس.. جدول الميداليات حتى الأحد
ذهبية| فضية| برونزية| المجموع
الولايات المتحدة 19 26 26 71
الصين 19 15 11 45
فرنسا 12 14 18 44
أستراليا 12 11 8 31
بريطانيا 10 12 15 37
كوريا الجنوبية 10 7 7 24
اليابان 9 5 10 24
إيطاليا 7 10 5 22
هولندا 6 5 4 15
ألمانيا 5 5 2 12
كندا 5 4 8 17
المجر 3 3 2 8
رومانيا 3 3 1 7
إيرلندا 3 0 3 6
نيوزيلندا 2 4 1 7
السويد 2 3 2 7
أوكرانيا 2 1 3 6
كرواتيا 2 1 1 4
بلجيكا 2 0 3 5
هونغ كونغ 2 0 2 4
أذربيجان 2 0 0 2
الفيليبين 2 0 0 2
صربيا 2 0 0 2
البرازيل 1 4 5 10
إسبانيا 1 2 5 8
جورجيا 1 2 1 4
سويسرا 1 1 4 6
جنوب إفريقيا 1 1 2 4
كازاخستان 1 1 2 4
أوزبكستان 1 0 2 3
الصين تايبيه 1 0 2 3
الجمهورية التشيكية 1 0 1 2
غواتيمالا 1 0 1 2
أوغندا 1 0 0 1
الأرجنتين 1 0 0 1
الإكوادور 1 0 0 1
الجزائر 1 0 0 1
النروج 1 0 0 1
تشيلي 1 0 0 1
دومينيكا 1 0 0 1
سانت لوسيا 1 0 0 1
سلوفينيا 1 0 0 1
المكسيك 0 2 1 3
جامايكا 0 2 1 3
كوريا الشمالية 0 2 1 3
اليونان 0 1 4 5
بولندا 0 1 3 4
تركيا 0 1 1 2
كوسوفو 0 1 1 2
إثيوبيا 0 1 0 1
أرمينيا 0 1 0 1
الدنمارك 0 1 0 1
تونس 0 1 0 1
فيجي 0 1 0 1
مونغوليا 0 1 0 1
الهند 0 0 3 3
طاجيكستان 0 0 3 3
جمهورية الدومينيكان 0 0 2 2
مولدوفا 0 0 2 2
إندونيسيا 0 0 1 1
البرتغال 0 0 1 1
الرأس الاخضر 0 0 1 1
النمسا 0 0 1 1
سلوفاكيا 0 0 1 1
غرينادا 0 0 1 1
كوبا 0 0 1 1
ليتوانيا 0 0 1 1
ماليزيا 0 0 1 1
مصر 0 0 1 1