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أحمد جودة - القاهرة - سيطير ملك إسبانيا، فيليبي السادس، اليوم الإثنين إلى باريس لمؤازرة الفرق الإسبانية في مختلف الألعاب خلال دورة الألعاب الأوليمبية، وسيبقى هناك حتى الخميس المقبل.

لمؤازرة المشاركين في الأولمبياد.. ملك إسبانيا يطير إلى باريس لمدة 4 أيام

ويتسلّم العاهل الإسباني الراية من زوجته الملكة ليتيثيا التي عادت لإسبانيا يوم السبت الماضي بعد أن مكثت في باريس لمدة 3 أيام، وذلك بعد مغادرة ابنتيها، الأميرة ليونور والأميرة صوفيا، فرنسا بعد وجودهما هناك خلال الأيام الأولى من بدء الأولمبياد.



وأوضحت مصادر من البيت الملكي الإسباني أن الهدف من وجود الملك فيليبي السادس في باريس حتى الخميس المقبل هو حضور العديد من المنافسات التي تمتلك فيها إسبانيا خيار الحصول على ميداليات أولمبية.

وتعد هذه هي أول مرة يؤازر فيها الملك فيليبي السادس الرياضيين الإسبان في دورة الألعاب الأوليمبية بشكل مباشر منذ تنصيبه ملكًا للبلاد، إذ لم يقم بذلك الأمر سواء في أولمبياد ريو دي جانيرو (2016) أو طوكيو (2020).

وبعد عودته لإسبانيا، ستطير والدته الملكة صوفيا إلى باريس لحضور آخر أيام دورة الألعاب الأولمبية وحفل ختامها.

