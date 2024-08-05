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أحمد جودة - القاهرة -

أقيم في جنوب بورسعيد مهرجان رياضي كبير بمشاركة مركز شباب كفر حجازي من محافظة الغربية وذلك بناءً على تعليمات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مركز شباب كفر حجازي في ضيافة مركز شباب عرب زيدان ببوسعيد

تضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية التي شهدت حضورًا لافتًا من أعضاء المركزين في إطار فعاليات المهرجان.

قام فريق مركز شباب كفر حجازي بجولة سياحية في محافظة بورسعيد، حيث استمتعوا بزيارة المعالم السياحية المختلفة، وذلك ضمن مبادرة "صيف شبابنا" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل بين الشباب من مختلف المحافظات وتوفير فرص الترفيه والتعلم.

أعرب الحضور عن تقديرهم للمبادرة وللضيافة التي تلقوها، وأشادوا بتنظيم الفعاليات التي ساهمت في تعزيز الروح الرياضية والتعاون بين الشباب.

