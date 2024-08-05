نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري والبنك الأهلي بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بتحديد الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل الموافق التاسع من أغسطس موعدًا لانطلاق مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق البنك الأهلي وذلك على ستاد الجيش ببرج العرب.

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي بكأس مصر

ويستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية اليوم الأثنين استعدادًا لمباراته المقبلة أمام نظيره فريق البنك الأهلي على ملعب ستاد الكلية الحربية.



يواصل الفريق البورسعيدي تحضيراته لضمان الأداء الأمثل في المباراة القادمة حيث يأتي ذلك في إطار خطة الفريق للظهور بشكل قوي ومنافسة فعالة على لتخطي دور ال16في هذه البطولة.

يذكر أن مباراة الدوري الممتاز بين النادي المصري والبنك الأهلي ستُبث مباشرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

