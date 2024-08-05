نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يقدم عرضا لضم بسام وليد من غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم نادي المصري البورسعيدي بعرض رسمي إلى نظيره غزل المحلة لضم بسام وليد الظهير الأيمن لزعيم الفلاحين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي هذا العرض بناءا على تعليمات علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي في إطار سعي المصري لتعزيز صفوفه بلاعبين جدد استعدادًا للموسم المقبل.

يبلغ بسام وليد من العمر 26 عامًا، وقد انتقل إلى غزل المحلة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي بروكسي حيث يمتد عقده الحالي مع المحلة حتى عام 2026، مما قد يعقد عملية الانتقال نظريًا.

أكدت المصادر داخل النادي المصري أن العرض قد تم تقديمه بالفعل، والنادي المصري ينتظر حاليًا موقف غزل المحلة النهائي بخصوص بيع اللاعب.

تأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية المصري لتدعيم فريقه استعدادًا للمنافسات المقبلةحيث يشارك الفريق في مسابقة كأس مصر والكونفيدرالية بخلاف مسابقة الدوري الممتاز.

