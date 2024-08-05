نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب إنتر ميلان يصل إسبانيا للانضمام إلى إشبيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصل الفرنسي لوسيان أجومي لاعب وسط إنتر ميلان إلي إسبانيا فجر اليوم، لإجراء الفحوصات قبل الانضمام بشكل رسمي إلي صفوف إشبيلية خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإسباني جونزالو تورتوسا، فإن لاعب وسط إنتر ميلان سينتقل إلي صفوف إشبيلية بمقابل 4 مليون يورو، بالإضافة إلي وجود بند يسمح للفريق الإيطالي في الحصول علي 40% من عائد بيع اللاعب في المستقبل.

وأضاف أن الفرنسي لوسيان أجومي سيوقع علي عقود انتقاله إلي الفريق الإسباني خلال الساعات القادمة حتى يونيو 2029.

إشبيلية يضم الفرنسي لوسيان أجومي

وانضم أجومي البالغ من العمر 22 عامًا، إلي صفوف إلي صفوف إنتر ميلان عام 2019 قادمًا من سوشو الفرنسي في صفقة انتقال حر.

والجدير بالذكر أن اللاعب الفرنسي خرج الموسم الماضي علي سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الماضية إلي صفوف إشبيلية، وأثبت جدارة وأحقية في الاستمرار مع الفريق الإسباني.

