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المصري يستعين بخدمات محمد الشامي في مباراة البنك الأهلي بعد العودة من الإيقاف

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أحمد جودة - القاهرة -  

يستعد النادي المصري للاستفادة من خدمات مهاجمه محمد الشامي في المباراة المقبلة ضد البنك الأهلي بكأس مصر بعد انتهاء فترة الإيقاف التي قضاها بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

المصري يستعين بخدمات محمد الشامي في مباراة البنك الأهلي بعد العودة من الإيقاف

تنطلق هذه المباراة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

تعد  عودة الشامي تعزيزًا هامًا لخط هجوم المصري في هذه المواجهة الحاسمة، حيث يسعى الفريق لتحقيق فوز مهم للتقدم في البطولة.

يأمل الجهاز الفني للنادي المصري أن تسهم عودة الشامي في رفع مستوى الأداء الهجومي للفريق وتحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة كأس مصر.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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