نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل أبو علي يجتمع بالمدير الفني للمصري لحل خلافات بسبب وكلاء اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، اجتماعًا مع المدير الفني للفريق لبحث الخلافات التي نشأت مؤخرًا بسبب وكلاء اللاعبين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الإدارة لحل النزاعات وضمان استقرار الفريق قبل استئناف المنافسات.

كامل أبو علي يجتمع بالمدير الفني للمصري لحل خلافات بسبب وكلاء اللاعبين

تسبب الخلاف مع وكلاء اللاعبين في توتر العلاقة بين الإدارة والجهاز الفني، مما دفع أبو علي إلى التدخل لحل المشكلة.

يهدف هذا الاجتماع إلى إعادة تنسيق الأوضاع وتحقيق توافق بين جميع الأطراف.

