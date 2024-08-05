نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميكالي يبحث عن بديل لنجم المصري في مواجهة فرنسا الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل المدير الفني ميكالي البحث عن بديل لنجم النادي المصري أحمد عيد، الذي لن يتواجد في مباراة الفريق أمام فرنسا الليلة.

تأتي هذه التغييرات في ظل غياب عيد، الذي يعد من أبرز لاعبي الفريق والذي يعتمد عليهم بصفة أساسية في هذه البطولة.

يفاضل ميكالي بين أكثر من لاعب للاعتماد عليه فى مركز الظهير الأيمن، وعلى رأسهم محمد طارق ومحمد شحاتة وأحمد عاطف قطة.

أثبتت الأشعة التى أجريت لأحمد عيد بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب إصابته بمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة باراجواي فى دور الثمانية.

تُعَد هذه المواجهة اختبارًا صعبًا للفريق، ويأمل ميكالي أن يجد البديل المناسب لتعويض غياب نجم النادي المصري وضمان تحقيق الأداء المطلوب في المباراة.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وفرنسا

يلتقى المنتخب الأولمبى مع فرنسا فى العاشرة مساء اليوم، بنصف نهائي أولمبياد باريس 2024، وتقام المباراة على ملعب بارك أولمبيك ليون.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي وفرنسا

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة على قنوات "المغربية الرياضية، وقناة السادسة الشبابية الجزائرية، بالإضافة إلى قناة beIN xtra على نايل سات 1 و2 ".

