نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق منافسات المصارعة بأولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت صباح اليوم الأثنين منافسات المصارعة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقامة خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس.

وتقام منافسات المصارعة خلال الفترة من 5 إلى 11 أغسطس في صالة champ de mars بالقرب من برج ايفل وسط العاصمة الفرنسية، ويخوض اليوم لاعبان مصريان المنافسات وهما: مؤمن الذي يواجه بطل الصين في دور ثمن النهائي في وزن 60 كجم المصارعة الرومانية، وعبد اللطيف منيع الذي يقابل لاعب تركيا في وزن 130 كجم.

وتضم بعثة مصر في المصارعة 11 لاعبًا وهم:



المصارعة الرومانية: مؤمن ربيع في وزن 60 كجم، محمد إبراهيم كيشو في وزن 67 كجم، ومحمود خالد في وزن 77 كجم، ومحمد مصطفى في وزن 87 كجم، ومحمد جبر في وزن 97 كجم، وعبد اللطيف منيع في وزن 130 كجم.

المصارعة الحرة: جمال عبد الناصر في وزن 57 كجم وعمرو رضا في وزن 74 كجم، ومصطفى جبر في وزن 97 كجم، وضياء الدين جودة في وزن 125 كجم.

وأخيرًا المصارعة النسائية والتي تمثل مصر فيها اللاعبة ندى مدني في منافسات وزن 50 كجم.