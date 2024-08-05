نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورفؤاد يحدد موعد انتخابات الجمعية العمومية لملء المناصب الشاغرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي بورفؤاد الرياضي عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لاستكمال الدورة 2021-2025، والتي ستعقد يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024.

تأتي هذه الجمعية في إطار مناقشة جدول الأعمال واختيار المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة، بما في ذلك منصب أمين الصندوق ومقعد عضو المجلس.

يعتبر السيد حنفي محمد حنفي المرشح الوحيد لمقعد أمين الصندوق في الانتخابات الاستكمالية.

أبدى الحنفي اهتماما واضحا بالمنصب، حيث ينتظر أن يقدم رؤيته وخططه المستقبلية في إطار تعزيز الشفافية والكفاءة المالية للنادي.

على الرغم من ترشح السيد حنفي لمنصب أمين الصندوق، لم يتقدم أي مرشح لمقعد عضو المجلس المتبقي، مما يثير تساؤلات حول أسباب قلة الاهتمام بالمقاعد الأخرى.

تتوقع إدارة النادي أن يشهد الاجتماع مناقشات حيوية حول هذا الشاغر، بما في ذلك آلية تعيين شخصيات مناسبة.

تعقد الجمعية العمومية بمقر نادي بورفؤاد من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء، حيث يشجع الأعضاء على المشاركة الفعالة.