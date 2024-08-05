نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. يوفنتوس يعلن تجديد عقد جليسون بريمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يوفنتوس الإيطالي اليوم عبر موقعه الرسمي عن تجديد تعاقده مع المدافع البرازيلي الدولي جليسون بريمر، وكان عقد اللاعب ينتهي مع نهاية الموسم القادم.

ووقع البرازيلي بريمر رسميًا علي عقود تجديده مع البيانكونيري حتي يونيو 2029، بعد الاتفاق مع إدارة الفريق علي كافة التفاصيل المالية والتعاقدية.

ويُقدم النجم البرازيلي مستويات استثنائية مع اليوفي خلال المواسم الماضية.

يوفنتوس يجدد تعاقده مع جليسون بريمر

والجدير بالذكر أن جليسون بريمر انتقل إلي صفوف يوفنتوس عام 2018 قادمًا من تورينو بمقابل 40 مليون يورو.

وشارك المدافع البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا مع اليوفي الموسم الماضي، في 40 مباراة أحرز خلالهم 3 أهداف.