نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يستضيف جي كي زنزبار في القاهرة ذهابا وإيابا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى نادي بيراميدز موافقة رسمية على إقامة مباراتي الفريق أمام جي كي بطل زنزبار في ذهاب وإياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا للنسخة الثانية على التوالي، وأوقعته قرعة الدور التمهيدي في مواجهة نادي جي كي بطل زنزبار.

وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة مباراة الذهاب في الثامنة من مساء يوم الأحد 18 أغسطس الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، على أن يستضيف ملعب النادي مباراة الإياب التي سيحدد موعدها في وقت لاحق.