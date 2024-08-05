نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الحارس رايكوفيتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده بشكل رسمي مع الحارس الصربي بردراغ رايكوفيتش قادمًا من ريال مايوركا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان رايكوفيتش صاحب الـ28 عامًا قد انتقل إلى صفوف ريال مايوركا في انتقالات صيف 2022، لينتقل حاليًا إلى اتحاد جدة.

وخطف رايكوفيتش الأنظار خلال مشاركته في بطولة يورو 2024 مع منتخب صربيا التي غادرها من دور المجموعات.

الاتحاد السعودي كان قد أعلن رحيل حارس مرمى فريقه مارسيلو جروهي قبل عدة أسابيع وبدأ رحلة البحث عن حارس جديد.

ودخل الاتحاد السعودي في مفاوضات من أجل الحصول على خدمات البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، إلا أن الصفقة قد فشلت بسبب مغالاة ناديه في المطالب المالية.