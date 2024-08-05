نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي معروض على زد لضمه في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد فاروق، إن أحمد يحيي وكيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرض على نادي زد التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم المقبل.

تصريحات الإعلامي محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية: اقترح وكيل محمود عبد المنعم كهربا مهاجم فريق الأهلي على مسؤولي نادي زد التعاقد مع كهربا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية البيع في نهاية الإعارة وتألق اللاعب بشكل قوي.

وأضاف: السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي طلب رسميًا من محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر رحيل محمود كهربا سواء عن طريق البيع أو الإعارة في نهاية الموسم الجاري.

وواصل: لم يتلق محمود كهربا على أي عروض رسمية من الخليج في الفترة الأخيرة مما جعله يفكر في الانتقال إلى أي فريق محلي بالدوري المصري.