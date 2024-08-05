نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي والسد الودية اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره السد القطري وذلك في مباراة ودية تجمع الفريقين وذلك إطار احتفالات الدراويش بمرور 100 عام على تأسيسه.

وخاض الإسماعيلي ودية وحيدة أمام أهلي بني غازي الليبي، كما ينتظر الدارويش خوض الاتفاق السعودى يوم 17 أغسطس الجارى في الدمام.

ووصلت البعثة لقطر مساء السبت لتخوض مرانها استعدادا للمواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الإسماعيلي والسد القطري الودية

تنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

وتقام مباراة السد ضد الإسماعيلي الودية على أرضية ملعب جاسم بن حمد.

الجماهير تتواجد مجانًا

وقرر الناديين تواجد الجماهير مجانا على أن تفتح بوابات ملعب اللقاء، قبل المباراة بساعتين وذلك حسبما ذكر في الاجتماع قبل المباراة والذي شهد حضور، كابتن عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، وكابتن طارق أبو الليل، مدير إداري الفريق.