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تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع ضد المغرب في نصف نهائي أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة -  

استقر المدرب سانتي دينيا المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي لكرة القدم، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة المنتخب المغربي، مساء اليوم الإثنين في نصف نهائي بطولة أولمبياد باريس.

موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا في أولمبياد باريس

ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره إسبانيا، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام المغرب في أولمبياد باريس

حراسة المرمى:  تيناس.

خط الدفاع: مارك بوبيل - إريك غارسيا - ب أو كوبارسي - خوان ميراندا.

خط الوسط: بابلو باريوس - أليكس باينا - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: أيمار أوروز - سيرجيو غوميز - أبيل رويز

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، هي التي ستقوم بإذاعة مباراة منتخب المغرب ضد إسبانيا في بطولة أولمبياد باريس

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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