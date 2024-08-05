نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قفة يحرز هدف تقليص الفارق لـ إنبي أمام الزمالك في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح اللاعب أحمد أمين قفة، في إحراز هدف تقليص الفارق لصالح إنبي، أمام الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي،في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح الزمالك عن طريق ناصر منسي، في الدقيقة 7 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة عرضية رائعة من مصطفى شلبي، حولها منسي إلى المرمى مباشرة.

كما تمكن ناصر منسي من إحراز الهدف الثاني للقلعة البيضاء، في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول للمباراة، برأسية قوية من ركنية نفذها أحمد فتوح.

فيما جاء الهدف الثالث للزمالك عن طريق يوسف إبراهيم أوباما، في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.

كما نجح أوباما في إحراز الهدف الرابع للقلعة البيضاء، في شباك نظيره البترولي، في الدقيقة 63 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، بعد عرضية متقنة من عمر جابر.

وتمكن أحمد أمين قفة من إحراز هدف تقليص الفارق للفريق البترولي، في الدقيقة 66 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.

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