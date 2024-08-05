يوسف أوباما يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وإنبي

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أحمد جودة - القاهرة - حصد يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة إنبي التي أقيمت مساء اليوم الاثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أوباما أفضل لاعب في مباراة الزمالك اليوم

تسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة عقب انتهاء اللقاء في أرضية الملعب.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره إنبي برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع أبناء ميت عقبة رصيدهم إلى 52 نقطة، ليحتل الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.