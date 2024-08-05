نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات بدنية خاصة لبدلاء الزمالك أمام إنبي باستاد القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء في مباراة إنبي تدريبات بدنية خاصة باستاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء مباراة إنبي التي أقيمت مساء اليوم الاثنين في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات بدنية خاصة لبدلاء الزمالك

تولى البرتغالي جواو ميجيل مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة، بناء على طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره إنبي برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء ميت عقبة رصيدهم إلى 52 نقطة.