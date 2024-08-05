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عاجل.. سبب إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وإنبي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مراقب مباراة الزمالك وإنبي التي أقيمت مساء اليوم الاثنين في مسابقة الدوري الممتاز، إلغاء المؤتمر الصحفي عقب اللقاء بسبب عدم تواجد الصحفيين.

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وإنبي

أخطر مراقب المباراة الجهاز الإداري لكل فريق بقرار إلغاء المؤتمر الصحفي بسبب عدم حضور الصحفيين.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره إنبي برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء ميت عقبة رصيدهم إلى 52 نقطة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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